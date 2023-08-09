المرشح لخلافة أبو كويك في تدريب نادي شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

تقدَّم الكابتن خالد أبو كويك المدير الفني لفريق شباب رفح باستقالته من تدريب الفريق، بعد الخسارة من اتحاد بيت حانون في دور الثمانية من كأس غزة 2023.

وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا مع كويك صباح اليوم الأربعاء، لكن الأخير تمسك بموقفه من الرحيل في ظل الضغوط التي عانى منها في الفترة الماضية.

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ووافق مجلس إدارة شباب رفح على استقالة أبو كويك، ووجَّه له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكشف مصدر مسؤول لـ"فلسطين" الكابتن أحمد عبد الهادي "شوبير" هو الخيار الأقرب لخلافته، خاصة وأنه سبق له أن قاد الفريق في تجربتين سابقتين.

وتعقد إدارة النادي اجتماعًا مع عبد الهادي لترتيب جميع الأمور المتعلقة بتولّي تدريب الفريق.

المصدر / فلسطين أون لاين