إعلان بخصوص تسديد رسوم طلاب جمعية دار الأرقم من المستحقات

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم العام الدراسي 2024/2023، من مستحقات الموظفين لذويهم من طلبة مدارس دار الأرقم، من خلال موقع الوزارة الالكتروني، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2023/08/17 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 2022/11/30 كما يلي:

1. يستفيد من المستحقات ( ابن -ابنة).

2. يستفيد من التسجيل الطالب المنتظم بالدراسة بمبلغ 500 شيكل فقط.

اقرأ أيضًا: المالية بغزة تعلن موعد صرف "مكافأة الشامل" للدورة الصيفية 2022

3. المسجلين الجدد يمكنهم التسجيل الالكتروني عبر رابط التسجيل بعد التسجيل في مدارس دار الأرقم النموذجية بعشرة أيام.

يتم التسجيل بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps، ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

المصدر / فلسطين أون لاين