فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زوجة الشهيد "خروشة" تربط على جرح قلبها: "لم يهدموا عزيمتنا"

يديعوت أحرنوت تكشف: إجراءات وتدابير جديدة لمنع "انهيار السلطة"

الاحتلال يزعم إحباط "عملية تهريب 10 مسيَّرات" لغزة

إعلان بخصوص تسديد رسوم طلاب جمعية دار الأرقم من المستحقات

جيش الاحتلال يكشف عن حدث أمني داخل قاعدة عسكرية في الجولان

مصدر بحراك المعلمين: توجّه للإضراب الشامل وعدم افتتاح العام الدراسي بالضفة

تحديد موعد إعلان نتائج الدورة الثانية للثانوية العامَّة بفلسطين

المـرور: 6 إصـابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

شواهد قبور تروي نضال العراقيين ضد "الدولة المارقة"

كشف "التنسيقات المصرية" للسفر الخميس 10 أغسطس 2023

إعلان بخصوص تسديد رسوم طلاب جمعية دار الأرقم من المستحقات

09 اغسطس 2023 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
...
وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم العام الدراسي 2024/2023، من مستحقات الموظفين لذويهم من طلبة مدارس دار الأرقم، من خلال موقع الوزارة الالكتروني، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2023/08/17 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 2022/11/30 كما يلي:

1. يستفيد من المستحقات ( ابن -ابنة).

2. يستفيد من التسجيل الطالب المنتظم بالدراسة بمبلغ 500 شيكل فقط.

اقرأ أيضًا: المالية بغزة تعلن موعد صرف "مكافأة الشامل" للدورة الصيفية 2022

3. المسجلين الجدد يمكنهم التسجيل الالكتروني عبر رابط التسجيل بعد التسجيل في مدارس دار الأرقم النموذجية بعشرة أيام.

يتم التسجيل بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps، ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستحقات #جمعية دار الأرقم #رسوم العام الدراسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة