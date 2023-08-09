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جيش الاحتلال يكشف عن حدث أمني داخل قاعدة عسكرية في الجولان

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جيش الاحتلال يكشف عن حدث أمني داخل قاعدة عسكرية في الجولان

09 اغسطس 2023 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يكشف عن حدث أمني داخل قاعدة عسكرية في الجولان

كشف جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الأربعاء، عن حدث أمنيّ جرى داخل قاعدة عسكرية في الجولان، تخلّلته سرقة ذخائر وتسريب معلومات.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال أدين جنديّ بسرقة آلاف الطلقات النارية من قواعد عسكرية وبيعها، بالإضافة إلى إدانته بإعطاء معلومات لمستوطن عن قاعدة عسكرية في الجولان.

وأوضح بيان لجيش الاحتلال أنّ تلك القاعدة تعرَّضت للتسلل بعد أيام، وسُرقت منها عشرات الآلاف من طلقات الذخيرة.

وشهدت قواعد جيش الاحتلال ومنشآته في مختلف المناطق، ولا سيَّما في الشمال، أعمال سرقة متكررة لأسلحة وذخائر وقنابل، في صورة تعكس فشل الاحتلال في حماية منشآته العسكرية.

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ففي يونيو الفائت، سرق ضابطان كبيران عتاداً عسكرياً من قاعدة التدريب اللوائية للواء "الناحال"، بعدما تنكّرا كجنديين، حيث نجحا في سرقة جيبين من نوع "رانغلر" و4 أسلحة من قاعدة التدريب اللوائية للواء الناحال.

ووفق رواية الاعلام العبري نجح الضابطين في خداع الحارس والدخول إلى القاعدة من دون تصريحٍ مناسب، ثمّ دخلا إلى أحد المكاتب وأخذا منه مفتاحي الجيبين، ووجدا طريقة لسرقة 4 أسلحة.

وقبلها بأسبوع، حصلت حادثة سرقة مماثلة، إذ تمَّت "سرقة 26 ألف رصاصة بندقية من قاعدة جيش الاحتلال في تساليم"، وأوضح إعلام الاحتلال أنّ "المشبوهين هما إسرائيليان اعتُقلا فيما بعد من قِبل الشاباك".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في 6 حزيران/يونيو أنّ "الجيش، بالتعاون مع الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيليين، يحقق في عملية سرقة نحو 70 ألف طلقة و70 قنبلة يدوية"، من قاعدة عسكرية في الجولان المحتل، بعد أن "اقتحم مجهولون قاعدة صنوبر للجيش في الجولان وسرقوا كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر".

المصدر / فلسطين أون لاين
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