تحديد موعد إعلان نتائج الدورة الثانية للثانوية العامَّة بفلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامَّة في فلسطين توجيهي 2023 الدورة الثانية، والمقرَّر مطلع أيلول المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) التابعة للسلطة: إن "19 ألف و400 طالب بدؤوا أمس بالضفة والقدس وقطاع غزة، في تقديم امتحانات الدورة الثانية من الثانوية العامَّة".

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وأضاف: "صباح اليوم تنطلق عمليات التصحيح من قِبل الكوادر الموجودة، على أن يتم إعلان النتائج مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل".

وفي سياق منفصل، أكّد الخضور أن "هناك مقابلات تجري للكوادر التعليمية، وقريباً سيتم الإعلان عن الدفعة الأولى للتعيين أو من نسبوا للتعيين، كما ويجري تجهيز الكتب والمدارس وكل ذلك يتم بالتوازي".

وذكر أن بدء العام الدراسي الجديد سيكون فعلياً في الأسبوع بعد المقبل، على أن يكون دوام الهيئات التدريسية في الخامس عشر من هذا الشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين