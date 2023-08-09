قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

ضمن سياستها اليومية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة الغربية، وداهمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وأخضعت من جهة أخرى قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

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ووفق المؤسسات طالت الاقتحامات والمداهمات بلدات بدو قضاء القدس، وبلدة حجة قضاء قلقيلية وبلدتي بيت أمر وصوريف بمحافظة الخليل.

ووثقت مصادر محلية اعتقال قوات الاحتلال الشاب أمير توفيق حماد من بلدة بدو، والأسير المحرر شاهر الحيح من بلدة صوريف.

كما اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد الاعتداء عليه قرب حاجز قلنديا شمال القدس، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من عناصر الاحتلال وهم ينهالون عليه ضربا.

المصدر / فلسطين أون لاين