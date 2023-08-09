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الطقس: أجواء حارة في معظم مناطق فلسطين

09 اغسطس 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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شاطئ بحر مدينة غزة - أرشيف

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الخميس 9 أغسطس

ويوم غد الخميس، يكون الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 10 أغسطس

أما يوم الجمعة، يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس السبت 11 أغسطس

والسبت المقبل، يكون الجو شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس

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