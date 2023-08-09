قتيلان في جريمة إطلاق نار برهط يرفع عدد الضحايا لـ134 منذ مطلع العام

قُتل شابان وأصيب ثالث من مدينة رهط في جريمة إطلاق نار ارتكبت فجر اليوم الأربعاء، على شارع رقم 40 في النقب في الداخل الفلسطيني المحتل.

ووفق مصادر من الداخل المحتل، علم أن القتيلين هما شريف أنيس شيخ العيد (20) وإبراهيم نضال شيخ العيد (20)، من مدنية رهط.

وبحسب إعلان خدمة الإسعاف الإسرائيلية، قالت إنها تلقت بلاغًا عن جرحى من جرَّاء جريمة إطلاق نار على شارع رقم 40 بمساره قرب مفرق "لهافيم" في النقب، وعلى الفور هرعت طواقمها للمكان وقدَّمت الإسعافات الأولية للمصابين وحاولت إنعاش شخصين في العشرينيات من العمر وهما بحالة حرجة.

وأوضحت أن المصابين نقلا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع وهما فاقدان للوعي، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

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وذكرت أنها نقلت الجريح الثالث بصورة مستقلة بمركبة خاصة، حيث أخضع للعلاج في المستشفى وهو بحالة متوسطة.

ولم يعلن عن تنفيذ أي اعتقالات من قِبل شرطة الاحتلال بحق منفذي عملية القتل، أو أسباب خلفية الجريمة، وقد عثر على مركبة وقد أضرمت فيها النيران بمنطقة مفتوحة، حيث يشتبه بأنها المركبة التي استخدمت في تنفيذ جريمة القتل المزدوجة.

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وتشير التقديرات تشير إلى أن الجريمة تأتي في سياق جرائم الثأر بين عائلتين من مدينة رهط، علمًا أن القتيل شريف أنيس شيخ العيد، فقد والده في شهر تموز/تموز من العام 2017، والذي تُوفي بعد أيام من شجار بين عائلتين من رهط.

ومساء أمس الثلاثاء، قُتل أيهم أبو صلاح في جريمة إطلاق نار وهو لاعب كرة قدم سابق في فريق شبيبة اتحاد أبناء شفاعمرو، بينما أصيب شاب من مدنية عكا بجراح وصفت بالخطيرة.

134 قتيلًا

وبجريمة القتل المزدوجة للشابين من رهط، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي، إلى 134 قتيلًا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين