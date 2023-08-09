فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طريق جديدة لسرقة البيانات.. تعرف عليها

نزوح أكثر من 4 ملايين سوداني جراء القتال

"بلا حمية".. اختراق علمي كبير لخسارة الوزن

عريضة أكاديمية: الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن نظام "فصل عنصري"

صوافطة: الشعب الفلسطيني ومقاومته مصممان على نيل حقوقهم

حملة أمريكية للمطالبة بإغلاق جمعيات تدعم الاستيطان

"لابيد" يجتمع بوزير الخارجية الإماراتي

حمادة: الشعب الفلسطيني لن يتردد في الرد على عدوان يستهدف الأقصى

"آيفون 15".. هذا موعد الإطلاق المرتقب

خطة نيمار للعودة إلى برشلونة

برشلونة يعلن انتقال أحد نجومه للدوري الفرنسي

09 اغسطس 2023 . الساعة 06:06 بتوقيت القدس
...
لاعبي برشلونة

أكد نادي برشلونة الإسباني إتمام صفقة بيع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ماتيو أليماني مدير كرة القدم في البارسا: "ديمبلي في طريقه الآن إلى باريس، الصفقة تمت".

وأضاف أليماني في تصريحات على هامش مباراة بلوجرانا ضد توتنهام في كأس خوان جامبر، مساء الثلاثاء: "يتبقى فقط التوقيع على كافة الأوراق والمستندات".

ومن المنتظر أن ينتقل الجناح الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما إلى بي إس جي مقابل 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

ويستعد عثمان ديمبلي لتوقيع عقد مدته 5 مواسم، ليرتبط بالفريق الباريسي حتى صيف 2028.

وسيرحل ديمبلي عن برشلونة بعد 6 مواسم بقميص الفريق، حيث انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني بمقابل يزيد عن 110 ملايين يورو في صيف 2017.

المصدر / وكالات
#برشلونة #رياضة #ديمبلي #باريس سان جيرمان #صفقة #بلوجرانا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة