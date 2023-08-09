عريضة أكاديمية: الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن نظام "فصل عنصري"

قال أكاديميون إسرائيليون وأجانب إن احتلال (إسرائيل) طويل الأمد للأراضي الفلسطينية أسفر عن "نظام فصل عنصري".

جاء ذلك في عريضة وقعها حتى يوم الإثنين 417 أكاديميا من دولة الاحتلال والولايات المتحدة ودول أخرى تحت عنوان "الفيل في الغرفة".

ومن بين الموقعين على العريضة أكاديميون أميركيون من جامعات "ييل وهارفارد وشيكاغو وميتشيغان وواشنطن وبرينستون"، فضلا عن أساتذة جامعات من بريطانيا وألمانيا. هذا إلى جانب أكاديميين من الاحتلال من جامعات "تل أبيب والعبرية وحيفا، وبن غوريون في".

وأشارت العريضة إلى الصلة المباشرة بين هجوم الاحتلال الأخير على القضاء واحتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية حيث يعيش ملايين الفلسطينيين.

ومنذ أسابيع تتواصل المظاهرات والاحتجاجات ضد إصرار حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تمرير مجموعة تعديلات قضائية تصفها المعارضة بأنها تحول (إسرائيل) إلى دكتاتورية.

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وجاء في العريضة أيضا: "يفتقر الشعب الفلسطيني تقريبا إلى جميع الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في التصويت والاحتجاج. إنهم يواجهون عنفا مستمرا".

وأضافت: "هذا العام وحده، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 190 فلسطينيا (في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وهدمت أكثر من 590 مبنى، والمستوطنون يحرقون وينهبون ويقتلون مع الإفلات من العقاب".

وأضافت أن "الهدف النهائي من الإصلاح القضائي هو تشديد القيود على غزة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق متساوية خارج ما يسمى بالخط الأخضر وداخله، وضم مزيد من الأراضي، والتطهير العرقي لجميع الأراضي الواقعة تحت حكم الاحتلال".

وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية قد قالت في أكثر من مناسبة في السنوات الأخيرة إن (إسرائيل) تطبق نظام الفصل العنصري".

المصدر / وكالات