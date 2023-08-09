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صوافطة: الشعب الفلسطيني ومقاومته مصممان على نيل حقوقهم

09 اغسطس 2023 . الساعة 01:02 بتوقيت القدس
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فازع صوافطة

قال القيادي في حركة "حماس" فازع صوافطة أن كل محاولات الاحتلال في ثني الشعب الفلسطيني عن مقاومته لن تجدي نفعًا ومصيرها الفشل.

واوضح أن الاحتلال يمارس العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من أجل الانتقام ومحاولة لإرضاء الشارع الصهيوني في ظل الحكومة الأكثر تطرفًا.

وأشاد صوافطة بالتفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة، رغم محاولات الاحتلال في فكفكة الحاضنة الشعبية التي ما فتأت وهي تدعم وتحمي المقاومين.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته مصممان على نيل حقوقهم، وأنهما لن يتراجعا قيد أنملة رغم كل المجازر والاعتداءات الصهيونية.

وأشار الى أن مقاومة الضفة مستمرة في توجيه الضربات للاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، مؤكدًا على أن المقاومة ماضية في طريقها حتى تحرير البلاد والمقدسات من دنس المغتصبين الصهاينة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فجّرت فجر الثلاثاء، منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة التي قتل فيها جنديين إسرائيليين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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