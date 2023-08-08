فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"آيفون 15".. هذا موعد الإطلاق المرتقب

خطة نيمار للعودة إلى برشلونة

نادال مرشح لخلافة بيريز في رئاسة ريال مدريد

العمل تصدر تنويهاً بخصوص الإجازة المهنية وعلاقتها بالتصاريح

هيئة مقدسية تحذر من انهيارات وشيكة لأجزاء من المسجد الأقصى

29 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الكشف عن تفاصيل جديدة حول صاروخ موجه كاد يستهدف 3 مركبات إسرائيلية

أستراليا تقرر استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة

رامي عباس يعلق مجدداً على مصير محمد صلاح

الاحتلال يفرج عن قاتل الشهيد قصي معطان

"آيفون 15".. هذا موعد الإطلاق المرتقب

08 اغسطس 2023 . الساعة 22:28 بتوقيت القدس
...
"آيفون 15".. هذا موعد الإطلاق المرتقب

تحدثت تقارير إخبارية عن الموعد المرتقب لإطلاق النسخة الحدث من هواتف شركة "أبل" الأميركية: آيفون 15، وموعد توفره في الأسواق.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه من المتوقع أن تكشف "أبل" عن "آيفون 15" في 12 أو 13 سبتمبر المقبل في الحدث السنوي في مقرها الرئيسي في مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا.

أضافت أنه من المتوقع أن يتوفر الهاتف الجديد في الأسواق بحلول 22 سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضا: نصيحة لأصحاب هذين الهاتفين من "آيفون".. استبدلوهما قبل هذا الموعد

ويتوقع أن تكشف "أبل" عن سلسلة هواتف في الحدث المنتظر وهي:

آيفون 15

آيفون 15 بلس

آيفون 15 برو

آيفون 15 برو ماكس

وذكرت تقارير أن "أبل" قررت تغيير اسم هاتف "آيفون 15 برو ماكس" إلى "آيفون ألترا".

وتتحدث تسريبات وتكهنات عن الإضافات التي سيشملها "آيفون 15"، وتوقعت بعضها أن تكون هناك تغييرات هي الأكبر منذ سنوات، مثل مخرج جديد للشحن.

#أبل #آيفون 15 #موعد إطلاق آيفون 15

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة