خطة نيمار للعودة إلى برشلونة

زعمت يومية "سبورت" Sport الإسبانية، اليوم الثلاثاء، من مصادرها، أن برشلونة لا يزال يأمل في التعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، لكن بطريقة الاستعارة من طرف ثالث.



وقال المصدر إن نيمار سينتقل إلى أحد أندية الدوري السعودي هذا الصيف، والذي سيعيره بدوره إلى برشلونة، حيث سيتقاسم النادي السعودي مصاريف استعارة اللاعب مع النادي الكتالوني.



مقابل هذه العملية الثلاثية المُعقّدة، فإن نيمار (32 عامًا) سيكون مطالبًا باتفاقيات تجارية وترويجية مع النادي السعودي.



وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 بعد أن فعّل البند الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو، في صفقة صادمة ومفاجئة للجميع، واعتبرها مشجّعو الـ"بلوغرانا" خيانة للنادي.



خلال فترته مع الـ"بي إس جي" حظي نيمار بسجلات تهديفية قوية؛ إذ أحرز 118 هدفًا وقدّم 77 تمريرة حاسمة من أصل 173 مباراة في كل البطولات، بمُعدّل تهديفي بلغ (1.1) للمباراة الواحدة.

المصدر / فلسطين اونلاين