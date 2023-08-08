نادال مرشح لخلافة بيريز في رئاسة ريال مدريد

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، اقترب من الرحيل عن منصبه وترك كرسي الرئاسة بعد 20 عامًا على رأس النادي الملكي.



وعلى الرغم من نفي النادي الملكي في بيانٍ رسمي هذه الشائعات، مؤكدًا أنها كاذبة تمامًا، وأنها تخضع لبعض المصالح التي لا علاقة لها بالنادي، فإن التقارير تشير إلى قرب رحيل بيريز عن الميرينغي.



وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "سبورت" إلى قيام مجموعة من رؤساء رابطات مشجعي ريال مدريد بجمع التوقيعات بين الأعضاء حتى يتم تغيير اسم مدينة فالديبيباس الرياضية (مركز تدريب الريال) لتحمل اسم فلورنتينو بيريز، وهي المبادرة التي لقيت دعمًا كبيرًا من جماهير النادي، وهو مؤشر آخر على قرب رحيل الرئيس.



كما أن غياب بيريز عن الجولة التحضيرية للفريق في الولايات المتحدة الأمريكية زاد من الشكوك والتساؤلات حول استمراره في منصبه، خاصة أنه اقترب من تحقيق جميع المهام الممكنة ليواصل النادي نجاحاته.



أفاد تقرير "سبورت" بأن بيريز يرغب في تغيير فكرة أن يكون الرئيس رجل أعمال، وهو ما يضع إيميليو بوتراغينيو، المدير الحالي للعلاقات المؤسسية في ريال مدريد واللاعب السابق للنادي، خيارًا مناسبًا لخلافة بيريز.



لكن على الرغم من وضع بوتراغينيو في مكانة مميزة في التسلسل الهرمي لخلافة بيريز، فإن حلم بيريز هو أن يجلس أسطورة التنس العالمية، النجم الإسباني رافاييل نادال، على كرسي رئاسة ريال مدريد.



وأظهر نادال، الذي يعد من أشد مشجعي الريال حبًا وتعصبًا، أن فكرة رئاسته لنادي العاصمة الإسبانية تغريه بمجرد أن يعتزل التنس. كما يرى بيريز أنه سيكون أفضل سفير ممكن لريال مدريد وقيمه.



ويرغب بيريز في ترك كل شيء على أفضل ما يكون لكي يستمر الريال في تحقيق النجاحات، حيث اقترب من الانتهاء من أعمال تطوير ملعب "سانتياغو برنابيو" وضم العديد من المواهب الشابة للفريق آخرهم الإنجليزي جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني.

المصدر / فلسطين اونلاين