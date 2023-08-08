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العمل تصدر تنويهاً بخصوص الإجازة المهنية وعلاقتها بالتصاريح

08 اغسطس 2023 . الساعة 21:49 بتوقيت القدس
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العمل تصدر تنويهاً بخصوص الإجازة المهنية وعلاقتها بالتصاريح

أصدرت وزارة العمل تنويهاً مهماً يتعلق بالإجازة المهنية وعلاقتها بتصاريح الشركات المشغلة.

وأوضح وكيل الوزارة إيهاب الغصين في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، أن الأفراد الحاصلين على الإجازة المهنية سيكون لهم الأولوية في حال طلبت الشركة تخصصات مهنية معينة، وذلك لإعطاء مصداقية للشركة أمام المشغل الذي ستتعامل معه.

وأكد الغصين أنه من المنطقي أن " يطلب المشغل عامل قصارة على سبيل المثال، ويتم ترشيح عامل دون التأكد من خبرته في مهنة القصارة، وفي حال تم ذلك سيكون هناك مشاكل بين الشركة والمشغل".

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ونوه الغصين أنه " في حال طلبت الشركات عمال بغض النظر عن طلب حرفة معينة سيتم الترشيح من الدور العام دون النظر للإجازة المهنية".

وشدد الغصين أن كل الخطوات والإجراءات الحالية، إنما جاءت لخدمة وحماية عمالنا البواسل.

#وزارة العمل #تصاريح العمل #الإجازة المهنية #العمل بالداخل المحتل #الشركات المشغلة

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