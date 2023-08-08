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29 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

08 اغسطس 2023 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
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29عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 29 عملًا مقاومًا شملت 4 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوتين ناسفتين وإحراق مستوطنة وحالتي تصدٍّ للمستوطنين وحالتي تحطيم مركبات للمستوطنين و13 مواجهة تخلَّلها إلقاء حجارة في عدَّة مناطق بالضفة الغربية.

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وفي مخيم عسكر بنابلس، أطلق المقاومون النّار والعبوات الناسفة والزجاجات الحارقة في أكثر من حالة تجاه قوات الاحتلال المتوغلة في المخيم، والتي هدمت منزل الشهيد القسّامي عبد الرحمن خروشة.

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وأطلق مقاومون النار تجاه حافلة قرب مستوطنة "عطيرت" قرب رام الله، كما اندلعت مواجهات تخلَّلها إلقاء حجارة في كل من كفر مالك وسلواد وبيرزيت وكوبر في المدينة ذاتها.

وأصيب مستوطن خلال تصدّي الشبان للمستوطنين، كما حطَّموا مركبات المستوطنين في ترمسعيا، كما شهدت بلدة سنجل مواجهات تخللها إلقاء حجارة وتصدٍّ للمستوطنين وتحطيم عدد من مركباتهم.

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واستهدف المقاومون قوات الاحتلال في يعبد بالرصاص، في حين اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة تخلَّلها إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال تخلَّلتها عمليات إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال في مخيم العروب بالخليل.

وشهد رأس العامود في القدس المحتلة، إلقاء مفرقعات نارية وحجارة تجاه قوات الاحتلال، كما ألقى الشبان زجاجات حارقة صوب مستوطنة "معاليه هزيتيم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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