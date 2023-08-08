الكشف عن تفاصيل جديدة حول صاروخ موجه كاد يستهدف 3 مركبات إسرائيلية

قالت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن صاروخ "الكورنيت" الذي سقط عند السياج الحدودي الفاصل بين فلسطين المحتلة ولبنان قبل شهر، كان يستهدف قوة لجيش الاحتلال مكونة من ثلاث مركبات عسكرية.

وأضافت القناة، أن الصاروخ لم يصب القوة وسقط صاروخ "كورنيت" آخر في الجانب اللبناني من الحدود.

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وبحسب القناة فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفى سقوط صاروخ مضاد للدبابات من نوع "كورنيت"، على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ولكنه اعترف فيما بعد أنه صاروخ موجه.

وتزعم المصادر الإسرائيلية، أن تنظيمًا فلسطينيًا بلبنان هو المسؤول عن إطلاق الصواريخ وليس حزب الله.

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واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن صاروخًا أطلق من جنوبي لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، وذلك في أعقاب الأنباء عن سماع دوي انفجارين في محيط بلدة "كفرشوبا" الحدودية، وذلك في أعقاب نفي مصادر عسكرية إسرائيلية إطلاق أي قذائف مشيرة إلى أن "ما جرى هو انفجار خلف السياج الأمني" بالقرب من قرية الغجر.

المصدر / فلسطين أون لاين