أستراليا تقرر استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة

قررت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، العودة رسميًا لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتعهدت بتشديد معارضتها للمستوطنات الإسرائيلية التي وصفتها بغير القانونية.

وبينت وزيرة الخارجية الأسترالية "بيني وونغ" الموقف الجديد لحكومة حزب العمال الأسترالي خلال جلسة للبرلمان، قائلًة إن الحكومة لديها تخوف بالغ بشأن "التوجهات المقلقة التي تقلل فرص السلام بشكل كبير".

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وتابعت: "الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات عبر التأكيد على أنها غير قانونية وفقًا للقانون الدولي وأنها عقبة جسيمة أمام السلام".

وأشارت "وونغ" إلى أن، أستراليا تعود بذلك إلى موقف الحكومات السابقة.

وأضافت: "عبر تبني هذا المصطلح نبين أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة، قد احتلت من قبل (إسرائيل) إثر حرب 1967 وأن الاحتلال مستمر".

ويأتي قرار الحكومة قبل أيام من انعقاد المؤتمر العام لحزب العمال.

المصدر / فلسطين أون لاين