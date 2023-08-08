رامي عباس يعلق مجدداً على مصير محمد صلاح

بعد أقل من 24 ساعة على تأكيده بأنّ الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، لا يرغب في الرحيل عن صفوف الريدز، والانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، عاد رامي عباس لينفي مجددًّا إمكانية رحيل موكله مستقبلًا عن الريدز صوب أي نادٍ سعودي آخر.



وكانت تقارير صحفية أفادت برغبة اتحاد جدة في ضم النجم المصري هذا الصيف 2023، بموجب عقدٍ يمتد لموسمَين قادمَين، وبراتب سنوي يبلغ 90 مليون جنيه إسترليني، كما زعم أنّ صلاح دخل في مفاوضات بالفعل، إلا أنّ رامي عباس أكد أن موكله لا يفكر في الرحيل خلال الوقت الراهن.



ثم نشر أحد الحسابات الجماهرية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدةً تُفيد بأن صلاح بالفعل لا يريد الرحيل عن ليفربول هذا الصيف، لكنه منفتح على الانتقال إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 100% في المستقبل، ويريد الانتظار ورؤية المشروع قبل اتخاذ أيّ قرار في العام المُقبل.



ويبدو أنّ مضمون التغريدة استفز رامي عباس، ليخرج مجددًّا عبر حسابه الرسمي للرد على تلك التغريدة وقال: "أنا ومحمد صلاح لم نناقش هذا الأمر مع أي أحد".



وانتقل النجم المصري إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف عام 2017، وحقق معهم العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية، حيث خاض الدولي المصري مع فريقه الإنجليزي 305 مباريات في مختلف البطولات وسجل 186 هدفًا وصنع 79 هدفًا آخر، محتلًا المركز الثالث على سلم ترتيب هدافي النادي عبر التاريخ.



ويُعَدّ صلاح أحد أبرز اللاعبين في أنفيلد، حيث تمكن في موسم 2022-23 المخيب للريدز، من تسجيل 30 هدفًا وقدّم 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وظهر في جميع مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي والبالغ عددها 38 مباراة مع خوض 51 مباراة في جميع المسابقات.



ويستعد "مو" مع ليفربول لخوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد ضد تشيلسي، يوم الأحد 13 أغسطس/آب على ملعب "ستامفورد بريدج"، برسم الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.



الجدير بالذكر أن صلاح كان قد وافق على تمديد عقده مع ليفربول الصيف الماضي حتى عام 2025، براتب يبلغ نحو 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، ليكون من بين الأعلى أجرًا في البريميرليغ.

المصدر / فلسطين اونلاين