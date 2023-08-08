الاحتلال يفرج عن قاتل الشهيد قصي معطان

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن المستوطن إليشا يارد، أحد المتهمين الرئيسيين بإعدام الشهيد قصي معطان (19 عامًا) من قرية "برقة"، شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية.

وذكرت القناة 13العبرية، أن محكمة "الصلح الإسرائيلية"، قررت الإفراج عن "يارد" الذي يعيش في بؤرة "رمات ميغرون" ما بين رام الله والقدس، وتحويله للحبس المنزلي بضمان مكان إقامته.

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وكان المتطرف "إيتمار بن غفير"، قد قرر تحويل ملف التحقيق مع قاتل قصي معطان إلى الشرطة، من أجل تسريع الإفراج عنه دون إخضاعه للتحقيق، داعيًا إلى تكريمه ومنحه "وسام الشرف، لا اعتقاله كما فعلت الشرطة.

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وكشفت 12 العبرية، أن فرص تقديم "لائحة اتهام" ضد المستوطنين الذين تم اعتقالهم، للاشتباه في التسبب في إعدام الشهيد "معطان" ضعيفة، مرجحًة أن يتم إطلاق سراحهم في الأيام المقبلة.

وقال مسؤولون مطلعون على تفاصيل التحقيق إنه "سيكون من الصعب للغاية إدانة المستوطن مطلق النار بالقتل غير العمد أو القتل العمد، بالنظر إلى حقيقة أنه أصيب بجروح خطيرة، مما يعزز الادعاء بأنه كان دفاعًا عن النفس".

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وهاجم مستوطنون متطرفون، يوم الجمعة الماضي، بلدة "برقة"، ما أدى إلى استشهاد الشاب قصي معطان، وإصابة ثلاثة آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين