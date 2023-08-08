توتنهام يعزز دفاعه بالهولندي فان دي فين

تعاقد توتنهام الانكليزي مع المدافع الهولندي ميكي فان دي فين من نادي فولفسبورغ الألماني بعقد لمدة ستة مواسم كما أعلن النادي اللندني الثلاثاء.

وقدرت الصحف المحلية قيمة الصفقة بـ 40 مليون يورو مع امكانية ان تصل الى 50 مليون مع المكافآت.

وبدأ فان دي فين مسيرته في نادي فولندام الهولندي قبل الانتقال الى فولفسبورغ عام 2021.

وبات فان دي فين خامس صفقة لتوتنهام استعدادًا للموسم الجديد بعد جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، آشلي فيليبس (بلاكبيرن)، الايطالي غولييلمو فيكاريو (امبولي الايطالي) والاسرائيلي مانور سولومون (شاختار الاوكراني).

ويستهل توتنهام مشواره في الدوري الانكليزي الممتاز في مواجهة برنتفورد خارج ملعبه الاحد المقبل.

المصدر / فلسطين اونلاين