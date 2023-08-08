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دعت للكف عن سياسة التمييز والكيل بمكيالين

"الكتلة الإسلامية" بجامعة الخليل ترفض قرار فصل الطالب أحمد الشريف

08 اغسطس 2023 . الساعة 19:27 بتوقيت القدس
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"الكتلة الإسلامية" بجامعة الخليل ترفض قرار فصل الطالب أحمد الشريف

رفضت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، اليوم الثلاثاء، قرار إدارة الجامعة فصل الطالب أحمد طلال الشريف، مؤكدًة أن القرار مساواة بين المعتدي والمعتدى عليه.

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ورحبّت الكتلة الإسلامية في بيان، بقرار معاقبة المعتدين على الطالبات والصحفيين، معربة في ذات الوقت عن رفضها محاولات التوازن وسياسة معاقبة الجميع على حساب العدالة والقانون.

ودعت الكتلة إدارة الجامعة للتراجع عن قرارها بفصل الطالب أحمد الشريف، ومعالجة جذور المشكلة المتمثلة في سياسات عمادة شؤون الطلبة المجحفة والمستمرة في التضييق على عمل الكتل الطلابية وحرمانها من حقها في خدمة الطلبة، وسياسة التمييز والكيل بمكيالين بين الكتل الطلابية.

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وسلّمت إدارة جامعة الخليل، اليوم الثلاثاء، قرار فصل بحق الناطق باسم الكتلة الإسلامية الطالب أحمد الشريف، وتوجيه إنذار لمنسق الكتلة الإسلامية أحمد حميدات، بعد أيام من تعليق اعتصام طلبة جامعة الخليل ووعود بتحقيق مطالبهم وتوفير الحماية للطلبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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