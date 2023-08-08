مخططات استيطانية جديدة تستهدف الضفة الغربية

قالت وسائل إعلام عبرية، إن ما يسمى بـ "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لما يعرف بالإدارة المدنية سيناقش غدًا الأربعاء خطة بناء استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت حركة" السلام الآن" في بيان، أن حكومة الاحتلال تُشجع المزيد من خطط البناء في الضفة الغربية، بما في ذلك البناء في "آرييل الغربية"، مما سيؤثر بشدة على تنمية مدينة سلفيت الفلسطينية.

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وأشارت إلى أنه تم تقديم مخطط للمصادقة على حوالي 175 وحدة سكنية في "ارئيل غرب" في مستوطنة "ارئيل"، لافتًة إلى أن هذه المنطقة بعيدة نسبيًا عن مستوطنة "أرئيل"، وتقع على أرض تابعة لمدينة سلفيت.

ومن المتوقع أن تصل خطة "آرييل غرب" إلى آلاف الوحدات الاستيطانية.

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وذكرت المصادر أن "المجلس الأعلى للتخطيط" وافق حتى الآن على بناء 12855 وحدة سكنية، إضافة إلى 182 وحدة، وسيصل هذا إلى ذروة غير مسبوقة عند 13037 وحدة.

ولفتت إلى أنه، تم تقديم في مستوطنة "ألون موريه" مخطط اعتماد 6 وحدات ومبان عامة، وفي مستوطنة "ألفي منشيه" يجري تقديم خطة للموافقة على وحدة استيطانية واحدة.

وأوضحت أن هذه المخططات الثلاثة مجتمعة تعزز ما مجموعه 182 وحدة استيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين