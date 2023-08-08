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إصابة نكونكو مهاجم تشلسي الجديد تبعده لفترة طويلة عن الملاعب

08 اغسطس 2023 . الساعة 19:03 بتوقيت القدس
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إصابة نكونكو مهاجم تشلسي الجديد تبعده لفترة طويلة عن الملاعب

خضع مهاجم تشلسي الانكليزي، الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو لعملية جراحية في ركبته ستبعده عن الملاعب "لفترة طويلة" كما أعلن النادي اللندني في بيان الثلاثاء.

وكان نكونكو انتقل الى صفوف تشلسي في حزيران/يونيو قادمًا من لايبزيغ الالماني مقابل صفقة بلغت 80 مليون دولار.

واشارت شبكة "بي بي سي" وصحيفة "دايلي تلغراف" الى أنّ غياب نكونكو عن الملاعب سيستمر نحو 4 أشهر.

ويعتبر النبأ ضربة قوية لتشلسي ومدربه الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوشيتينو لا سيما بأنّ فريقه يستهل الموسم الجديد في الدوري الانكليزي الممتاز نهاية الاسبوع الحالي بلقاء قوي ضد ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال تشلسي في بيان "تعرض نكونكو لاصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة".

وأضاف "خضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لعملية جراحية وسيبدأ مرحلة التعافي بإشراف الفريق الطبي للنادي".

وتعرض نكونكو الذي غاب عن صفوف فرنسا في مونديال قطر العام الماضي بداعي الاصابة في ركبته اليسرى، للاصابة خلال مباراة ودية ضد بوروسيا دورتموند الالماني خلال جولة فريقه في الولايات المتحدة.

وعانى تشلسي عقمًا كبيرًا في الهجوم الموسم الماضي حيث اكتفى بتسجيل 38 هدفًا في 38 مباراة في الدوري واكتفى بالمركز الثاني عشر وهو أدنى ترتيب له منذ عام 1994.

المصدر / فلسطين اونلاين
#تشلسي #نكونكو

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