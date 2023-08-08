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بالفيديو حماس: أداء طقوس تلمودية بالأقصى تصعيد للحرب الدينية على مقدساتنا

08 اغسطس 2023 . الساعة 17:02 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع في الدفاع عن المسجد الأقصى وحماية هويته الإسلامية مهما بلغت التضحيات، مشددًة على أن سياسة الاحتلال في الأقصى تمثل استفزازًا لمشاعر شعبنا وأمتنا التي تعتبر الأقصى جزءًا من عقديتها.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح: "إن أداء مجموعة من المستوطنين اليوم لصلوات في باحات المسجد الأقصى تحاكي طقوس الكهنة في تحضيراتهم لإقامة "الهيكل المزعوم" مكان المسجد الأقصى، تصعيد جديد للحرب الدينية على مقدساتنا، ورفع في مستوى العدوان على هوية الأقصى".

وشدد قاسم، على أن المسجد الأقصى خط أحمر وقد أثبت شعبنا في كل المراحل عبر نضاله وقتاله عن استعداده للتضحية للدفاع عن الأقصى والقدس، وعدم السماح للعدو بالعبث بهويته.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #الهيكل المزعوم #شد الرحال #صلوات تلمودية

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