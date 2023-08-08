الدفاع المدني يصدر تنويهًا للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة

حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطر حرائق مكيفات الهواء، نظرًا لطول فترة تشغيلها في ظل الأجواء شديدة الحرارة، واستهلاكها كميات كبيرة من الطاقة.

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جاء ذلك، بعد تسجيل وقوع عدة حرائق في الآونة الأخيرة في عدد من منازل المواطنين بغزة؛ بسبب مكيفات الهواء.

ودعت "الدفاع المدني" المواطنين إلى اتباع توجيهات السلامة عند تشغيل المكيفات، لتفادي اندلاع الحرائق، وأبرز تلك التوجيهات:

1- تفقد المكيف وصيانته بشكل دوري، ويفضَّل كل ثلاثة أشهر.

2- فحص تمديدات الكهرباء والأسلاك الموصلة لها.

3- توصيل المكيف بمقبس الكهرباء "الإبريز" الموجود في الحائط بشكل مباشر، وعدم استخدام الوصلات أو المشترك الكهربائي؛ نظراً لاستهلاك المكيف كمية كبيرة من الطاقة عند تشغيله، فالمشترك الكهربائي غير مُصمم لتحمل هذا القدر العالي من التيار الكهربائي.

المصدر / فلسطين أون لاين