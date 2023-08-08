سلطة الطاقة تتحدَّث عن مديونيات المواطنين القديمة ومنحة الـ50 شيكلًا لمنتفعي الشؤون

قال رئيس سلطة الطاقة في غزة، جلال إسماعيل، إن هناك جهودا تبذل مع الجانب المصري لاستئناف مد قطاع غزة بالكهرباء وزيادتها لتصل إلى 40 ميغاواط.

وأكد إسماعيل خلال ورشة عمل بغزة، نُظمتها اليوم الثلاثاء، الهيئة الفلسطينية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بعنوان "أزمة الكهرباء.. تحديات وحلول"، أن تصميم مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز سينتهي مع نهاية العام الجاري.

وتوقع البدء بتنفيذه العام القادم بتمويل من قطر وسيضخ نحو 300 ميغاواط مع بداية عام 2026.

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وأشار إلى أن شركة توزيع الكهرباء تعمل على تطوير شبكة الخطوط حتى نستقبل الطاقة المفترض تزويد غزة بها خلال عام 2026 وهي من متطلبات المانحين وهناك مخطط لإنتاج الكهرباء من النفايات.

وبشأن مرحلة العدادات الذكية، قال إنها مرتبطة بتطوير شبكة الكهرباء وهذا يتطلب منّا توفير موارد كبيرة حتى نؤهل الشبكة كي تستوعب هذه الطاقة.

وأضاف: "يوجد 7 آلاف مشترك بخط 2 أمبير وهي خدمة اختيارية للمواطنين وليست إجبارية".

وحول منحة الـ50 شيكل لمستحقي الشؤون الاجتماعية أكد أنها منحة دائمة وليست مؤقتة، وهي منحة حكومية كاملة ولن يتم خصم أي مبلغ من مستحقاتهم.

وأشار لوجود توجيهات لتجميد خصم المديونيات القديمة على المواطنين في قطاع غزة خلال تعبئتهم لكروت الكهرباء.

المصدر / فلسطين أون لاين