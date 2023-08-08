هجوم إلكتروني يعطل خدمات مستشفى وسط دولة الاحتلال

تسبب هجوم إلكتروني مجهول، اليوم الثلاثاء، بتعطل الخدمات في أحد المستشفيات وسط دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الحكومية، فقد وقع هجوم إلكتروني على مستشفى (معياني هشوعا) في مدينة بني براك، طالب المهاجمون خلاله بمبلغ من المال في ابتزاز لرفع الهجوم عن المستشفى".

وذكرت الهيئة إلى أن الجهة التي تقف خلف الهجوم "ما زالت مجهولة".

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وأوصت وزارة صحة الاحتلال في أعقاب الهجوم المرضى المحتاجون لرعاية طبية في قسم الطوارئ، بالاتصال بالمستشفيات القريبة وعدم التوجه إلى المستشفى المذكور بعد أن تم شل حواسيب داخله.

وفي السياق قامت فرق من وزارة الصحة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلي، بمحاولة التعامل مع الحادث.

وبحسب "الصحة": لم تقع أضرار على المستشفى أو المرضى جراء الهجوم.

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وذكرت الهيئة نقلا عن شركة أمن المعلومات "شيك بوينت" (خاصة)، أن "الرعاية الصحية أحد القطاعات الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية في الاقتصاد الإسرائيلي".

وأردفت: "ارتفع في الأشهر الأخيرة عدد الهجمات التي تستهدف مؤسسات الرعاية الصحية 30 في المئة" دون مزيد من التفاصيل عن عدد الهجمات ومقارنتها مع السنوات الماضية.

وسبق لسلطات الاحتلال أن أعلنت تعرض عدد من المؤسسات والمواقع الإلكترونية فيها لهجمات إلكترونية مصدرها الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين