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يوليو 2023 أكثر الأشهر حرًّا "بهامش واسع"

08 اغسطس 2023 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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من "الاحترار إلى الغليان".. يوليو 2023 أكثر الأشهر حرا "بهامش واسع"

حطَّم يوليو 2023 المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرًّا على الإطلاق في العالم، بفارق 0,33 درجة مئوية عن يوليو 2019، وفق ما أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ، الثلاثاء.

وسجَّل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، حرارة جو أكثر سخونة بـ 0,72 درجة مقارنة مع أشهر يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.

وكانت هذه النتيجة "متوقعة جدًّا"، فقد قال العلماء اعتبارًا من 27 يوليو أنه من "المرجح جدًّا" أن يكون يوليو 2023 أكثر الأشهر حرًّا على الإطلاق.

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ودفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى القول إن "البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل مرحلة الغليان العالمي".

وتشهد المحيطات أيضًا على هذا التوجّه المقلق، مع ارتفاع حرارة سطح المياه منذ إبريل، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة في يوليو.

وسُجّل مستوى قياسي في 30 يوليو مع 20,96 درجة مئوية، في حين كانت حرارة سطح المياه للشهر برمته أعلى بـ0,51 درجة مئوية من المعدَّل المسجَّل بين عامي 1991 و2020.

المصدر / وكالات
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