"سموتريتش": "نتنياهو" يؤيّد قراري بتجميد ميزانية التعليم للمقدسيين

قال وزير المالية في حكومة المتطرّفين (الإسرائيلية)، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء: إن "رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدعم قراره بتجميد ميزانية التعليم العالي لصالح طلاب جامعات من القدس المحتلة بمبلغ 200 مليون شيكل".

وأضاف في حديث للإذاعة العبرية العامة "كان": إنه "أعمل بالتنسيق مع رئيس الحكومة، واجتمعت معه وشرحت له وهو يدعم هذا الموقف، وحصلت على موافقته".

وتابع حول قراره العنصري بتجميد تحويل 200 مليون شيكل للسلطات المحلية (العربية)، بموجب قرار الحكومة السابقة: إن "هذا قرار نهائي، وهذه الأموال لن تُحوّل"، مؤكداً أنه لن يوقع على قرار بشأن تسديد ديون السلطة الفلسطينية تدريجيا، زاعمًا أنه لا يرى "أن السلطة تنهار".

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وطالب رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبيس، ورئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية (العربية)، مضر يونس، نتنياهو بالتدخل في قرار سموتريتش، وقالا: إن "هذه ميزانيات تمَّ رصدها بموجب قرار حكومة، وصادقت عليه الحكومة الحالية أيضا، وتهدف إلى دعم سلطات محلية وتحسين بنية تحتية مهترئة في هذه السلطات، وبناء مراكز تشغيل وتوجيه للشبان وتحسين المواصلات ومناهج تعليم وتأهيل، لدعم السكان من الشرائح الضعيفة، وخطوات كثيرة أخرى تقود إلى تقليص الفجوات والدمج في سوق العمل وخفض العنف والجريمة".

وفي السياق ذاته، حذَّر وزير الداخلية، موشيه أربيل، من حزب شاس، من أن تجميد هذه الأموال "سيمس بتوازن ميزانيات السلطات المحلية (العربية) بشكل بالغ"، موضحاً أن رصد هذه الميزانيات جاء في أعقاب عدَّة اجتماعات في وزارته وتقرَّر فيها أن "التوصية المهنية المطلقة هي بتحرير الميزانيات من خلال إشراف وثيق من جانب موظفي الوزارة على استخدام الميزانيات وتشجيع وتحفيز السلطات على استخدام أنظمة رقابة من جانب الشركة للمرافق الاقتصادية والاقتصاد في مركز الحكم المحلي".

وأمس، حذَّر مسؤولون في شعبة الميزانيات في وزارة المالية من أن قرار سموتريتش تجميد تحويل الميزانيات للسلطات المحلية (العربية) سيلحق ضررًا بهذه السلطات وأن "الدولة ستضطر إلى إنقاذها من عجزها المالي".

المصدر / فلسطين أون لاين