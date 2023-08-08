مطلوب محاسب مالي للعمل في مركز للتدريب والتطوير بخان يونس

إعلان توظيف صادر عن مركز One Connect للتدريب والتطوير يعلن فيه عن حاجتها لموظف/ة محاسب مالي عدد (3) .

مهام الوظيفة

- عمل القيود المحاسبية الخاصة بجميع عمليات المركز طبقاً للأسس والقواعد المحاسبية السليمة من ادخال القيود والحركات المالية اليومية وتحضير المرفقات اللازمة مع القيود المحاسبية الصادرة والمصادقة على كافة القيود المحاسبية قبل ترحيلها على النظام المالي بشكل نهائي.

- متابعة جميع الحسابات اليومية ومطابقتها بشكل دوري.

- تحضير معاملات الصرف الخاصة بالطلاب و التأكد من المرفقات المطلوبة حسب نماذج الصرف المعتمدة

- متابعة حسابات الطلاب بشكل يومي والتأكد من صحتها بالتنسيق مع المركز.

- اعداد تقرير التحصيل اليومي وارساله الى الادارة .

- متابعة المشتريات الخاصة بالمركز وادخالها على النظام .

متابعة المصاريف اليومية والشهرية وادخال القيود الخاصة بها على النظام المحاسبي.

- أرشفة كافة السندات المحاسبية اولاً بأول في ملفات خاصة بها وترتيبها بشكل سليم يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

الخبرة والمهارات

- خبرة في إدارة المنح والميزانية وإعداد التقارير .

- معرفة جيدة جدًا بمتطلبات إعداد التقارير .

- مستوى عالٍ من الإلمام بالكمبيوتر وخبرة في استخدام Outlook و Word و PowerPoint و Excel والإنترنت ؛ والاهتمام بالاستخدام المناسب لتقنيات المعلومات والاتصالات الحالية.

ملاحظة

- مكان العمل : مركز ون كونيكت للتدريب والتطوير - خانيونس

- الراتب بالدولار الامريكى وليس بالشيكل الاسرائيلى .

- الدوام يبدأ من الساعة ( 9 ) صباحاً حتى ( 4 ) مساءًا .

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه القدرة والكفاءة لهذا العمل تعبئة البيانات الخاصة على الرابط التالي :

https://forms.gle/Y5SThtUwf8HCdhX97

- العنوان: قطاع غزة - خان يونس - شارع السيقلي - برج المصري - أسفل مطعم كلاود 7 - الطابق الرابع.

- كما يمكنكم التواصل معنا على رقم المركز:

0599095182

- آخر موعد لقبول طلبات التوظيف يوم الخميس الموافق 17/08/2023 فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.