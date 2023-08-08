وظائف شاغرة في مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة

إعلان توظيف صادر عن مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة تعلن فيه عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بالمدرسة.

الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

1- معلم/ ة تعليم أساسي

2- معلم/ة تربية فنية

3- معلم/ ة لغة عربية

4- معلم/ة علوم عامة

5- معلم/ ة لغة انجليزية

6- معلم/ ة رياضيات

7- معلم/ ة تربية خاصة

8- معلم /ة حاسوب

9- آذنة شابة

شروط التقديم

- المعدل التراكمي لا يقل عن 80%.

- القدرة على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

- المهارة العالية في استخدام وسائل التعلم النشط .

- تحمل ضغط العمل

- العمل بروح الفريق

- النشاط والحيوية والتمتع بروح المبادرة

طريقة التسجيل

- لللتسجيل للوظائف المعلن عنها من خلال تعبئة طلب عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://forms.gle/rSS6U3WpcyuncFqY6

- علماً بأن آخر موعد للتسجيل عبر الرابط يوم الأحد الموافق 13/8/2023

- العنوان: قطاع غزة - دير البلح ،البلد ،دوار البركة ،مقابل بركسات أبو شعبان (عكاشة)