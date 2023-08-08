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وظائف شاغرة في مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة

08 اغسطس 2023 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة تعلن فيه عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بالمدرسة.

الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

1- معلم/ ة تعليم أساسي

2-  معلم/ة تربية فنية

3- معلم/ ة لغة عربية

4- معلم/ة علوم عامة

5- معلم/ ة لغة انجليزية

6- معلم/ ة رياضيات

7- معلم/ ة تربية خاصة 

8- معلم /ة حاسوب

9- آذنة شابة

شروط التقديم

- المعدل التراكمي لا يقل عن 80%.

- القدرة على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

- المهارة العالية في استخدام وسائل التعلم النشط .

-  تحمل ضغط العمل

- العمل بروح الفريق

-  النشاط والحيوية والتمتع بروح المبادرة

طريقة التسجيل

- لللتسجيل للوظائف المعلن عنها من خلال تعبئة طلب عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://forms.gle/rSS6U3WpcyuncFqY6

- علماً بأن  آخر موعد للتسجيل عبر الرابط يوم الأحد الموافق 13/8/2023

- العنوان: قطاع غزة - دير البلح ،البلد ،دوار البركة ،مقابل بركسات أبو شعبان (عكاشة)

 
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