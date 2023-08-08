الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس

فجرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، في حسن أصيب العشرات من المواطنين خلال مواجهات واشتباكات مع القوات المقتخمة للمخيم.

وفي منتصف الليل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر بعشرات الأليات العسكرية، وحاصرت البناية السكنية التي يقع فيها منزل عائلة خروشة، وعملت على إخلاء السكان من الشقق السكنية المجاورة لمنزل خروشة، قبيل هدمه.

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وبحسب مصادر محلية في نابلس، فإن مواجهات واشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومين من جهة وقوات الاحتلال من جهة أخرى خلال اقتحام مخيم عسكر.

وأدت الاشتباكات التي امتدت طوال ساعات الاقتحام إلى إصابة 58 مواطناً بالاختناق جراء الإطلاق المكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين بالرصاص الحي والمطاطي، بحسب مصادر طبية في نابلس.

يذكر أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاما)، هو منفذ عملية حوارة في 26 فبراير الماضي، والتي قتل خلالها مستوطنين إثنين من مستوطنة "هار براخا" قرب نابلس، وقد ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من مارس/ آذار الماضي.

ونعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد عبد التفاح خروشة، مشيرةً في بيان النعي إلى أن عملية حوارة جاءت دفاعا عن شعبنا في وجه المستوطنين المجرمين.

المصدر / فلسطين أون لاين