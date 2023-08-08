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حملة في الولايات المتحدة لمطالبة الكونغرس بالإفراج عن مخصصات لـ"أونروا"

08 اغسطس 2023 . الساعة 01:29 بتوقيت القدس
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انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية حملة لمطالبة أعضاء في الكونغرس بالإفراج عن مخصصات بقيمة 75 مليون دولار هي جزء من تبرعات خصصتها الادارة الأميركية لتمويل برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتشير الحملة إلى أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة صعب بعد إعلان برنامج الغذاء العالمي عن تعليق المساعدة الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني بسبب النقص الحاد في الأموال".

وتحذر الحملة من أن "وقف المساعدة الغذائية لـ 1.2 مليون لاجئ فلسطيني في غزة له عواقب إنسانية هائلة ويحمل تداعيات على الاستقرار الإقليمي الذي من المحتمل أن يؤثر على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

كما وقعت 25 منظمة مجتمع مدني أميركية رئيسية، بما في ذلك الإغاثة الإسلامية، وأوكسفام الولايات المتحدة الأمريكية، وكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، وميرسي كور، على رسالة تطلب من أعضاء الكونغرس الإفراج عن هذه المبالغ

المصدر / وكالات
#الأونروا #الولايات المتحدة

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