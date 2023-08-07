مبابي يواصل التدرب مع المستبعدين في باريس سان جيرمان

يواصل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، التدرب بعيدًا عن الفريق الأول لباريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي كما كان متوقعًا، حيث شارك اليوم في مران مع مجموعة المستبعدين بمنشآت الفريق الرياضية.



ويستأنف فريق باريس سان جيرمان الأول تدريباته، الإثنين، بعدما حصل على أيام قليلة من الراحة عقب العودة من الجولة الآسيوية التي غاب عنها نجم الفريق ومنتخب فرنسا، حيث استُدعي مجددًا للتدرب مع مجموعة المستبعدين، بينما تدربت باقي العناصر تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.



وقال مصدر بالنادي لصحيفة ليكيب الفرنسية إن "النادي لن يغير إستراتيجيته وسيركز فقط على اللاعبين الملتزمين بالمؤسسة والمجموعة". وتؤكد الصحيفة اليوم أن ريال مدريد، النادي الأقرب لضم اللاعب صاحب الـ24 عامًا، لن يتحرك للتقدم بعرض حتى يعبر مبابي علنًا عن رغبته في الرحيل عن باريس.



وحتى الآن يصر النجم الفرنسي على أن "خياره الوحيد" هو الاستمرار مع باريس سان جيرمان وإكمال العام المتبقي من العقد؛ لكن دون الاهتمام بأي عروض لتجديد العقد.



وحسب الصحافة الفرنسية، فقد عرض النادي على مبابي تجديد العقد حتى 2025 بـ"شرط جزائي مضمون" للانتقال بنهاية الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يرفضه اللاعب أيضًا، وفقًا للمصادر.



وتوترت العلاقة بين باريس سان جيرمان واللاعب منذ أن أرسل نجم الفريق خطابًا للنادي في يونيو/ حزيران الماضي، يبلغه فيه بعدم رغبته في تفعيل خيار تمديد عقده حتى صيف 2025، لتؤكد إدارة باريس أنها لا ترغب في السماح للاعبها بالرحيل مجانًا مع نهاية الموسم المقبل، مخيرة إياه بين التمديد أو الرحيل في الصيف الحالي.



ويشكُّ سان جيرمان أن ابن الـ24 عامًا توصل إلى اتفاق يقضي بانتقاله في صفقة حرة إلى ريال مدريد مع حصوله على مقدم عقد ضخم، وبذلك يكون فريق العاصمة الإسبانية قد وفر الكثير ولن يكون مجبرًا على تسديد أي مبلغ لبطل "ليغ 1" مقابل الحصول على خدمات بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال 2022 في 30 يونيو 2024.

المصدر / فلسطين اونلاين