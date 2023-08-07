قرار برناردو سيلفا الأخير يصدم برشلونة

أكدت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، يتجه لاتخاذ قرار حاسم بخصوص مستقبله، سيكون محبطًا وصادمًا لنادي برشلونة الإسباني، الطامح للتعاقد مع اللاعب في فترة التعاقدات الصيفية الحالية.



وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن سيلفا لن ينتظر برشلونة كثيرًا، خاصة أن إنهاء صفقة انتقاله غير مضمونة في ظل تخبط النادي الإسباني في مشاكل مالية، مشيرة إلى أن صفقة انتقال الدولي البرتغالي إلى برشلونة مرشحة للفشل في سيناريو مشابه للموسم الماضي.



وكشف ذات المصدر، أن النجم البرتغالي البالغ من العمر (28 عامًا) يسعى لحسم مستقبله قبل انطلاق منافسات الدولي الإنجليزي "البريميرليغ" يوم الجمعة القادم، ولن ينتظر برشلونة إلى ما بعد هذا التاريخ، وبالتالي فمن المرجح أن ينتهي به الأمر بتمديد عقده مع النادي الإنجليزي.



وأضاف أن "برناردو الذي انتظر برشلونة لمدة عامين دون الرغبة في الاستماع إلى مقترحات من ناديه، هذه المرة سيقبل التجديد مع الفريق الإنجليزي إذا لم يتمكن من ارتداء قميص برشلونة".



وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن حالة من التشاؤم تسود حاليًا نادي برشلونة، خاصة أن ناديه لم يكن مرنًا في المفاوضات مع إدارة البلوغرانا وأغلق ملف الصفقة بعدما رفض الاقتراح الأول من النادي الإسباني لضم اللاعب على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء الإلزامي، وهو العرض الذي اعتبرته إدارة "السيتيزنس" سخيفًا لنجم من الصف الأول ويعد أحد مفاتيح لعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا.



وختمت "موندو" تقريرها بالتأكيد، على أن سيلفا قد طلب من مدربه غوارديولا السماح له بالرحيل إلى برشلونة، ولكن ما دام أن العرض لم يصل إلى المستوى المطلوب من بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، فإن الدولي البرتغالي لن ينتظر لفترة أطول لأن الوقت ينفد، حيث يسير برشلونة بالفعل ضد عقارب الساعة لضم اللاعب الأكثر طلبًا للمدرب تشافي هيرنانديز.

المصدر / فلسطين اونلاين