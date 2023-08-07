الدعليس يلتقي رؤساء البلديات والهيئات المحلية ويشدد على سيادة القانون وتطوير الخدمات

التقى رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس، اليوم الاثنين، رؤساء الهيئات المحلية في قطاع غزة، موجهًا إياهم بضرورة تعزيز الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وتطوير آليات العمل وتكثيف مساعيهم لتجاوز العقبات التي تعترضهم، مشيدًا بالجهد الذي تبذله البلديات رغم الحصار ومحدودية الموارد وغياب الدعم والتمويل الخارجي.

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وشدد الدعليس، على وجوب تحرّي الحكمة في إنفاذ القانون وتطبيق مبدأ سيادة القانون على المخالفين، مع بذل كل الجهود الممكنة في معالجة أي خلاف مع المواطنين، مطالبًا البلديات بإشراك لجان الأحياء واطلاعهم على القرارات المتّخذة وآليات تنفيذها.

وأكد الدعليس، على أهمية تخفيف الأعباء عن المواطنين في إطار القانون، وحسن التعامل مع المواطنين والمراجعين، مشيرا إلى المساعي الحالية لإتمام دليل إجراءات ناظم لآليات التعامل مع الإشكاليات المختلفة.





المصدر / فلسطين أون لاين