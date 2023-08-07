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طواقم حكام مباريات غدًا في بطولة كأس غزة

07 اغسطس 2023 . الساعة 21:34 بتوقيت القدس
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طواقم حكام مباريات غدا في بطولة كأس غزة
مؤمن الكحلوت:

تختتم غدا منافسات دور الثمانية من مسابقة كأس غزة لكرة القدم، باقامة 3 مباريات على عدة ملاعب مختلفة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة ديربي مخيم الشاطئ بين خدمات الشاطئ والصداقة للحكم هاني مسمح، على أن يساعده على الخطوط محمد خطاب ومحمد الغول ومحمود أبو مصطفى رابعا.

ويقود طاقم حكام من مدينة خانيونس مباراة القمة بين شباب رفح واتحاد بيت حانون، حيث تم تعيين خالد أبو الخير حكما للساحة، على أن يساعده على عدنان حنيدق وخالد بدير على الخطوط، وفايز عمران حكما رابعا.

وكلفت اللجنة الحكم الدولي محمد أبو شهلا، لإدارة مباراة اتحاد الشجاعية وأهلي النصيرات، ويساعده على الخطوط محمد اليازجي ورشيد حمدونة، وعاهد المصري حكما رابعا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كرة القدم #كأس غزة #اتحاد الكرة

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