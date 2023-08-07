تفاصيل لقاء حسين الشيخ برئيس جهاز (الشاباك) الإسرائيلي

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، رئيس جهاز (الشاباك) الإسرائيلي رونين بار، اليوم الإثنين.

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وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن الشيخ وبار، قد اجتمعا خلال اليوم الإثنين، في اجتماع، كان الهدف منه، "تعزيز السلطة الفلسطينية، وزيادة التنسيق الأمني، ومحاربة المقاومة بشكل مشترك".

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ولم تحدّد القناة المكان الذي أُقيم فيه الاجتماع بين الاثنين.

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المصدر / فلسطين أون لاين