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انتحار جندي إسرائيلي بإحراق نفسه لهذا السبب!

07 اغسطس 2023 . الساعة 20:51 بتوقيت القدس
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انتحار جندي إسرائيلي بإحراق نفسه

انتحر، مساء اليوم الإثنين، الجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أور دونيو بعد أن أشعل النار في نفسه.

وأفادت "القناة 12" العبرية، بأن الجندي مقاتل سابق في لواء كفير كفير، أنهى حياته بعد إصابته بصدمة نفسية خلال الخدمة العسكرية.

وأشارت إلى أن الجندي دونيو قدم طلباً قبل 10 أشهر إلى وزارة جيش الاحتلال من أجل الاعتراف به وبوضعه، لكنه انتظر الرد ولم يتلق ردًا.

ونوهت القناة إلى أن انتحار دونيو يأتي بعد يوم واحد من انتحار الجندي بار خلف بإضرام النار في نفسه، بعد عدم اعتراف  جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه معاق.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #انتحار جندي

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