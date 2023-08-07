شيعت جماهير غفيرة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الفتى رمزي فتحي حامد (17 عامًا) في بلدة سلواد شرق رام الله، الذي ارتقى اليوم متأثرًا بإصابته.

وانطلقت مسيرة التشييع الحاشدة من مجمع رام الله الطبي باتجاه منزل عائلة الشهيد في بلدة سلواد لتوديعه، وجابت شوارع البلدة، وأدوا صلاة الجنازة في ساحة مدرسة سلواد الأساسية للبنين، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة شهداء سلواد.

وهتفت حناجر المشاركين بهتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال، وسط التكبيرات ومشاركة مسلحين، ورددوا: "في سبيل الله نمضي، نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجده ولترق منا الدماء"، و"باب الأقصى من حديد، ما بيفتحه إلا الشهيد".

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ونعت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد الفتى رمزي فتحي حامد (17 عامًا) ، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته بنيران مستوطن صهيوني في سلواد قضاء رام الله قبل يومين، لينضم إلى كوكبة من 32 طفلاً استشهدوا منذ بداية العام الجاري.

وأكدت الحركة أنّ شعبنا سيواجه إرهاب المستوطنين بكل قوة وبسالة، وسيرد بحزم على جرائم قتل الأطفال واستباحة الحرمات، وأن هذه الجرائم تستوجب تحركًا دوليًّا فاعلاً لمحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين.

المصدر / فلسطين أون لاين