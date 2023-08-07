النائب أبو راس: القدس بوصلة الأمة وعنوان الكرامة والشرف

أكد نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح د. مروان أبو راس أن القدس بوصلة الأمة الإسلامية، وعنوان الكرامة والشرف، داعياً العالم العربي والإسلامي إلى نصرة قضية القدس والمسجد الأقصى.

وقال أبو راس خلال كلمته في المؤتمر الدولي "القدس أمانتي" الخامس، المنعقد في بيروت، بعنوان “القدس بوصلة الشباب" اليوم: "إن المؤتمر ينظم لاستنهاض القوى الكامنة في الأمة العربية والإسلامية، ودعمًا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأكد أبو راس أن علماء الأمة يقودون مسيرة الدفاع عن المسجد الأقصى، مستعرضاً الانتهاكات المستمرة وما يمارسه الاحتلال ومستوطنيه من أبشع أشكال العدوان وأداء الصلوات التلمودية التي تستفز مشاعر المسلمين في الأمة الإسلامية.





المصدر / فلسطين أون لاين