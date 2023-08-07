نجم توتنهام مصمم على بقاء هاري كين

أكد الجناح السويدي ديان كولوسيفسكي، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن لاعبي الفريق اللندني يرغبون بشدة في بقاء هاري كين معهم الموسم المقبل، وذلك بالتزامن مع أحاديث راجت عن إمكانية انتقال مهاجم منتخب إنجلترا إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية 2023.



ويظهر كين مُرشحًا بقوة لمغادرة توتنهام، والانضمام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، وخلال الأيام القليلة الماضية، ذاعت أنباء عن تقدم بطل ألمانيا بعرض رسمي يفوق حاجز الـ100 مليون يورو لضم اللاعب الإنجليزي.



لكن أنباء الرحيل لم تؤثر في تركيز مهاجم النادي اللندني؛ إذ قدّم مردودًا مميزًا، وسجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" خلال فوز توتنهام الودي (5-1) على شاختار دونيتسك الأوكراني، أمس الأحد.



بدوره، قال كولوسيفسكي، في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول لندن" البريطاني: "لقد رأيتم. سجّل 4 أهداف، لذلك الأمر جيد للغاية. إنه لاعب لا يُصدَق.. محترف حقيقي"، وأضاف: "أنا سعيد لأنني ساعدته على التسجيل، لكننا بالطبع نرغب في بقائه، وسنفعل كل شيء لجعله يستمر".



يُذكر أن كين ترعرع بالفئات السنية لتوتنهام، قبل تصعيده إلى الفريق الأول للنادي عام 2011، وبعد خروجه في بعض الإعارات، تمكّن هاري من فرض نفسه عنصرًا أساسيًا ومهمًا في تشكيلة الفريق اللندني.



وسجّل هداف السبيرز 280 هدفًا في 435 مباراة خاضها مع الفريق الأول لتوتنهام، وحاليًا، يحتل صاحب الـ30 عامًا المركز الأول على سلم الهدافين التاريخيين للفريق، والمركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، برصيد 213 هدفًا، خلف آلان شيرار (260).

المصدر / فلسطين اونلاين