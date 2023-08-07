تطورات قضية كهربا.. مهلة شهرين من الفيفا لسداد الغرامة للزمالك

منحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.



وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقدت جلسة استماع يوم الخميس الماضي بشأن "كهربا" المُطالب بدفع غرامة تقدر بحوالي مليونين و400 ألف دولار أمريكي لصالح نادي الزمالك بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد عام 2019.



وكانت لجنة الانضباط في فيفا قررت تغريم اللاعب بالإضافة لوقفه ستة أشهر بسبب قيامه بفسخ تعاقده مع الزمالك والانتقال لنادي ديبورتيفو أفيش البرتغالي في صيف 2019، قبل أن يتم رفع الإيقاف عن اللاعب لاحقاً مع إلزامه بدفع الغرامة. وطالب الزمالك الفيفا بوقف اللاعب مجدداً بعدما تأخر عن دفع قيمة الغرامة ليعقد الفيفا جلسة في 3 أغسطس لاتخاذ قرار في القضية.



وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـwinwin: "الفيفا أمهل اللاعب شهرين آخرين لسداد الغرامة قبل النظر مجددا في القضية".



من ناحية أخرى، أكد مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـwinwin ان النادي تم ابلاغه بقرار لجنة الانضباط بالفيفا بمنح اللاعب مهلة إضافية لمدة شهرين لدفع الغرامة.

المصدر / فلسطين اونلاين