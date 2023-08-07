محكمة في نابلس تُبرئ جامعة النجاح من مسؤولية قتل الطالب محمد رداد

أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم الاثنين، حكماً يقضي ببراءة إدارة جامعة النجاح من مسؤولية قتل الطالب محمد رداد قبل أكثر من 15 عاماً.

وحكمت المحكمة على عائلة الشهيد رداد بتحمل مصاريف المحاماة لصالح الجامعة وأمن الجامعة.

وأطلق مسلحو أمن السلطة، بتاريخ 24 تموز/ يوليو 2007م، النار صوب رأس الطالب في جامعة النجاح محمد رداد (21 عاما)، داخل الحرم الجامعي أمام مبنى إدارة الجامعة، وذلك بعد محاولته الدفاع عن الطالبات من اعتداء المسلحين الذين اقتحموا الجامعة آنذاك.

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وبعد مكوث رداد، الطالب في كلية الشريعة بالسنة الثالثة والحافظ للقرآن الكريم، لثلاثة أيام في قسم العناية المركزة في مستشفى رفيديا بنابلس على حالة الموت السريري، أعلن عن استشهاده بتاريخ 27 يوليو متأثرا بجراحه من عملية إطلاق النار التي جرت من مسافة تقدر بأقل من نصف متر.

وكانت عائلة رداد قد حملت إدارة جامعة النجاح وأمن السلطة المسؤولية الكاملة عن دماء ابنها، مشيرة إلى أن نجلهم محمد تعرض لعملية إعدام ميدانية أمام إدارة الجامعة التي لم تمنع المسلحين من اقتحام الجامعة ولم تعمل على حماية طلبتها وما زالت تحاول التنصل من مسؤوليتها.

وكان رداد طالباً متميزاً ومتفوقاً في كلية الشريعة بجامعة النجاح، وبرز دوره بشكل لافت في فعاليات الكتلة الإسلامية بالجامعة، وكان أحد نشطائها الفاعلين.





المصدر / فلسطين أون لاين