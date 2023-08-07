سرايا القدس تنعى أحد قادتها في رفح

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، فقيدها القائد د. خالد يوسف حماد (43 عامًا) من رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا خلال بيان لها إن "القائد خالد حماد توفي إثر مرض عضال"، مضيفة: "إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا القائد من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير".

فيما يلي نص البيان كاملاً :

(وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ)

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تنعى فقيدها الدكتور القائد "خالد يوسف حماد" الذي توفي بعد صراع مع المرض

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين الفقيد الدكتور القائد:

"خالد يوسف أحمد حماد" – أبو يوسف -

( 43عامًا) أحد قادة سرايا القدس

من سكان مدينة رفح

والذي توفي مساء الأحد، 19 محرم 1445هــ، الموافق 6 آب- أغسطس 2023 م، إثر مرضٍ عضال، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا القائد من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير.

نسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 20 محرم 1445هـــ، الموافق 7 آب أغسطس 2023م

المصدر / فلسطين أون لاين