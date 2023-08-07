فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سرايا القدس تنعى أحد قادتها في رفح

الأطر الطلابية بجامعة النّجاح يطالبون بتصعيد المقاومة ردًا على عمليات الاغتيال

زوكربيرغ مستعد للقتال "اليوم".. وموقف ماسك غامض

تحذيرات من مشروع قانون يمنح الإسرائيليين حق التملك في الأردن

مرابطة مقدسية تدعو لهبّة شعبية عارمة لمجابهة سياسة الإبعاد عن القدس والأقصى

مصر: حريق "الأوقاف" لم يتلف مستندات تتعلق بملكية الأصول

وظائف شاغرة بجامعة الإسراء في غزة

إصابات بانفجار في ميناء ديرينس بولاية كوجالي شرق إسطنبول

الصحفي شلالدة: نقابة الصحفيين تثبت انحيازها وازدواجيتها الفاضحة

قاسم: كل 54 فلسطينيًّا عليهم رجل أمن وهي أعلى نسبة في العالم

الأطر الطلابية بجامعة النّجاح يطالبون بتصعيد المقاومة ردًا على عمليات الاغتيال

07 اغسطس 2023 . الساعة 17:25 بتوقيت القدس
...
الأطر الطلابية بجامعة النّجاح يطالبون بتصعيد المقاومة ردًا على عمليات الاغتيال 

نظمت الكتلة الإسلامية والأطر الطلابية في جامعة النّجاح بنابلس وقفة تنديد بالاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية. 

ورفع طلبة جامعة النّجاح في الوقفة صورَ الشهداء منددين بمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة.

وطالب المشاركون بتصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال الصهيوني ردًا على الاعتداءات المتواصلة وعمليات الاغتيال.

اقرأ أيضا: بالفيديو| قوات الاحتلال تغتال ثلاثة شبَّان في جنين

وشددوا أن دماء الشهداء ستبقى نبراسًا لكل المقاومين السائرين على درب المقاومة ومقارعة الاحتلال حتى تحرير آخر ذرة من تراب فلسطين.

واستُشهد صباح اليوم الاثنين الفتى رمزي فتحي حامد (17 سنة) من سلواد شرق رام الله، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام.

وكانت قوات اليمام الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد اغتالت عصر أمس، ثلاثة مقاومين فلسطينيين، بعد إطلاق النار صوب مركبتهم قرب دوار عرابة جنوب جنين

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #نابلس #جنين #اغتيال #جامعة النجاح #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة