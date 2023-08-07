وظائف شاغرة بجامعة الإسراء في غزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الإسراء في غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى وظيفة عضو هيئة تدريس في كلية الدراسات المتوسطة حسب التخصصات المدرجة أدناه:
التخصص :
- التسويق الرقمي .
- مساعد صيدلي .
- محاسبة .
- مساعد عدلي
- الهدف من الوظيفة: المشاركة في العملية التعليمية والبحثية في كلية الدراسات المتوسطة.
المهام المطلوبة:
- إعطاء المحاضرات والدروس العلمية والعملية وحلقات النقاش لمقررات التخصص
- القيام بأعمال الامتحانات العملية والنظرية والشفوية حسب النظام الأكاديمي في الجامعة.
- المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية.
- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية بما فيها لجان الكلية والقسم.
- الالتزام بالإرشاد الأكاديمي الخاص بالكلية والقسم.
- الالتزام بتطبيق اجراء الجودة الخاص بالقسم.
- القيام بأية مهام موكلة له من قبل رئيس القسم.
- الالتزام بمواعيد المحاضرات الاكاديمية المحددة.
- اجادة استخدام أنظمة التعليم الالكتروني.
- اجادة استخدام أنظمة التعليم الالكتروني.
المؤهلات العلمية المطلوبة:
- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير او الدكتوراة في التخصص المذكور.
- خبرة لا تقل سنتين في مجال التدريس.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.
- مهارة في استخدام التعليم الالكتروني.
- القدرة على استخدام برامج الحاسوب.
الأوراق المطلوبة:
- السيرة الذاتية
- نسخة عن بطاقة الهوية وشهادة الميلاد
- نسخة عن كافة الشهادات معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- شهادة خبرة في مجال التدريس.
تقديم الطلبات:
- تقدم طلبات التوظيف وكافة الأوراق المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة / بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي:
http://jobs.israa.edu.ps/Login.aspx
- يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الاحد الموافق 06/08/2023 حتى نهاية دوام يوم الاحد الموافق 13/08/2023