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وظائف شاغرة بجامعة الإسراء في غزة

07 اغسطس 2023 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن  جامعة الإسراء في غزة تعلن فيه  عن حاجتها إلى وظيفة عضو هيئة تدريس في كلية الدراسات المتوسطة حسب التخصصات المدرجة أدناه:

التخصص :

- التسويق الرقمي .

-  مساعد صيدلي .

-  محاسبة .

-  مساعد عدلي

- الهدف من الوظيفة: المشاركة في العملية التعليمية والبحثية في كلية الدراسات المتوسطة.

المهام المطلوبة:

- إعطاء المحاضرات والدروس العلمية والعملية وحلقات النقاش لمقررات التخصص

- القيام بأعمال الامتحانات العملية والنظرية والشفوية حسب النظام الأكاديمي في الجامعة.

- المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية.

- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية بما فيها لجان الكلية والقسم.

- الالتزام بالإرشاد الأكاديمي الخاص بالكلية والقسم.

- الالتزام بتطبيق اجراء الجودة الخاص بالقسم.

- القيام بأية مهام موكلة له من قبل رئيس القسم.

- الالتزام بمواعيد المحاضرات الاكاديمية المحددة.

- اجادة استخدام أنظمة التعليم الالكتروني.

- اجادة استخدام أنظمة التعليم الالكتروني.

المؤهلات العلمية المطلوبة:

- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير او الدكتوراة في التخصص المذكور.

- خبرة لا تقل سنتين في مجال التدريس.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.

- مهارة في استخدام التعليم الالكتروني.

- القدرة على استخدام برامج الحاسوب.

الأوراق المطلوبة:

- السيرة الذاتية

- نسخة عن بطاقة الهوية وشهادة الميلاد

- نسخة عن كافة الشهادات معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- شهادة خبرة في مجال التدريس.

تقديم الطلبات:

- تقدم طلبات التوظيف وكافة الأوراق المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة /  بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي:

 http://jobs.israa.edu.ps/Login.aspx

- يبدأ التسجيل  اعتباراً من يوم الاحد الموافق  06/08/2023 حتى نهاية دوام  يوم الاحد الموافق 13/08/2023

 
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