قاسم: كل 54 فلسطينيًّا عليهم رجل أمن وهي أعلى نسبة في العالم

كشف الكاتب والمحامي الفلسطيني، أنيس قاسم، أن لدى السلطة الفلسطينية 14 جهازًا أمنيًّا تضم 85 ألف عنصر، وتأخذ ثلث موازنة حكومة محمد اشتية في الضفة.

وقال في مقابلة تلفزيونية، اليوم الإثنين: إن "هذه الأرقام تعني أن كل 54 فلسطينيًّا عليهم رجل أمن واحد وهذه أعلى نسبة في العالم"، مستنكراً بالقول: " وكأننا شعب من المشبوهين".

اقرأ أيضاً: مركز حقوقي: تصاعد في حالات الاعتقال في الضفة على أيدي الأجهزة الأمنية

وكان ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، نشر في وقت سابق تقارير تفيد بأن قطاع الأمن حاز على النسبة الأكبر من النفقات بنسبة 22% أي ما يعادل 3.5 مليار شيكل في عام 2021.

وأشارت معطيات "أمان" إلى أن إجمالي نفقات السلطة الفلسطينية كما وردت خلال استعراض ميزانية العام نفسه، بلغ 16 مليار شيكل.

وطالب الائتلاف بترشيد عدد العاملين في الأجهزة الأمنية من خلال عملية تدوير، وإنهاء ظاهرة الموظفين غير العاملين، وتوطين الخدمات الصحية، وإقرار نظام تأمين صحي شامل وإلزامي، وعدم المس بمخصَّصات الفقراء والفئات المهمَّشة.

المصدر / فلسطين أون لاين