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انفجار عبوة ناسفة قرب سياج أمني إسرائيلي شمالي الضفة الغربية

07 اغسطس 2023 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، انفجار عبوة ناسفة، قرب سياج أمني إسرائيلي شمالي الضفة الغربية دون التسبب بأضرار أو إصابات.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "انفجرت عبوة ناسفة محلي الصنع داخل منطقة فلسطينية بمحاذاة السياج الأمني بالقرب من قرية عرقة القريبة من جنين" شمالي الضفة الغربية، دون وقوع إصابات"

ونفى جيش الاحتلال تقارير محلية قالت إن الانفجار نتج عن قذيفة صاروخية، مشيرًا إلى أن الحدث ليس ناجمًا عن إطلاق قذيفة صاروخية.

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ولم تعلن على الفور أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن العبوة الناسفة.

وأقام الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات جدارًا إسمنتيًا تتخلله أسيجة غالبيته في عمق الضفة الغربية وجزء منه قرب خط حدود 1967، بداعي منع التسلل من الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عبوة ناسفة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #سياج أمني

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