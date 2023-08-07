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حملة "نابلس عزها بناسها" تجمع نحو 370 ألف شيقل

07 اغسطس 2023 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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حملة "نابلس عزها بناسها"- أرشيف
نابلس/ خاص "فلسطين":  

جمع القائمون على حملة "نابلس عزها بناسها" نحو 370 ألف شيقل لمصلحة البيوت التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أحد القائمين على الحملة م. يزن جبر، أن القائمين على الحملة أودعوا المبلغ المذكور في الحساب البنكي الخاص بالحملة بانتظار تسليمه لأصحاب البيوت المدمرة.

وأشاد جبر في تصريح لصحيفة "فلسطين" بنجاح الحملة الشعبية التي تكللت بتضافر جهود أبناء مدينة نابلس ومؤسساتها، مقدمًا شكره لكل من ترك بصمة ولو بالقليل في صناديق التبرعات.

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وأشار إلى أن هذه هي الحملة الثانية لإعادة بناء منازل أهالي شهداء وأسرى، منبها إلى أن الحملة الأولى كانت عام 2016.

وانطلقت حملة "نابلس عزها بناسها" يوم 29/ يوليو الماضي واستمرت حتى السبت من هذا الأسبوع.

ووضع القائمون على الحملة صناديق التبرع على دوار الشهداء بنابلس؛ بهدف جمع التبرعات المادية لإعادة بناء منزلي الأسيرين أسامة الطويل وكمال جوري منفذَي عملية إطلاق النار في مستوطنة "شافي شمرون" التي أسفرت عن مقتل الجندي الإسرائيلي "عيدو باروخ".

#حملة تبرعات #حملة "نابلس عزها بناسها" #بيوت الشهداء #بناء المنازل المدمرة

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